Результаты игрового дня НБА 22 февраля

В ночь с 21 на 22 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
«Финикс Санз» – «Орландо Мэджик» — 113:110 (ОТ);
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Филадельфия Сиксерс» – 126:111;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Сакраменто Кингз» — 139:122;
«Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» — 110:126;
«Майами Хит» – «Мемфис Гриззлиз» — 136:120;
«Нью-Йорк Никс» – «Хьюстон Рокетс» — 108:106.
