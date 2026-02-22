«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В воскресенье, 22 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится центральный матч тура, в рамках которого встретятся краснодарский «Локомотив-Кубань» и действующий чемпион — столичный ЦСКА. Матч в Краснодаре начнётся в 13:00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи будет доступна на телеканале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляют московские армейцы. На счету красно-синих 25 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 25 побед при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (19 побед при девяти поражениях).