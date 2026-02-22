Скидки
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Локо» Хаджибегович: многие мечтают стать частью такой прославленной организации

Новичок «Локо» Хаджибегович: многие мечтают стать частью такой прославленной организации
Новичок «Локомотива-Кубани» центровой Ален Хаджибегович поделился эмоциями от перехода в краснодарский коллектив из саратовского «Автодора».

«Все знают, что это большой клуб с богатой историей. Думаю, очень многие игроки мечтают стать частью такой прославленной организации. Играть против «Локо» было очень сложно, в каждом матче нужно было выкладываться полностью, и всё равно у «Автодора» не получалось выиграть. Я счастлив быть здесь и благодарен клубу за оказанное мне доверие.

Общался ли уже с новыми одноклубниками? Немного. Встретили меня хорошо. Потренироваться вместе, правда, ещё не довелось, но думаю, что это будет здорово.

Рассказал ли уже главный тренер, что ждёт от меня? Да, от меня ждут определённых вещей на позициях четвёртого и пятого номеров, чтобы я делал то, что умею – собирал подборы, оборонялся, бежал в атаку. Но посмотрим, как пойдёт дело на тренировках и в играх, потому что по ходу сезона всегда случаются какие-то корректировки», — сказал Хаджибегович в интервью пресс-службе краснодарской команды.

Напомним, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хаджибегович к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель сезона) и отдавал 1,5 передачи.

