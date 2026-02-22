Скидки
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Локо» Ален Хаджибегович ответил на вопрос об уровне владения русским языком

Центровой «Локо» Ален Хаджибегович ответил на вопрос об уровне владения русским языком
Комментарии

Новичок «Локомотива-Кубань» центровой Ален Хаджибегович, перешедший из саратовского «Автодора», ответил на вопрос, как у него обстоят дела с русским языком.

«Понимаю на слух процентов 80. Немного могу говорить, но, если честно, стесняюсь. Очень неловко себя чувствую, если делаю что-нибудь неправильно. Например, говорю», — сказал Хаджибегович в интервью пресс-службе краснодарской команды.

Напомним, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хаджибегович к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель сезона) и отдавал 1,5 передачи.

«Локомотив-Кубань» в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 19 побед при 10 поражениях.

