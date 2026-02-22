Центровой «Локо» Ален Хаджибегович ответил на вопрос об уровне владения русским языком

Новичок «Локомотива-Кубань» центровой Ален Хаджибегович, перешедший из саратовского «Автодора», ответил на вопрос, как у него обстоят дела с русским языком.

«Понимаю на слух процентов 80. Немного могу говорить, но, если честно, стесняюсь. Очень неловко себя чувствую, если делаю что-нибудь неправильно. Например, говорю», — сказал Хаджибегович в интервью пресс-службе краснодарской команды.

Напомним, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Хаджибегович к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 8,7 подбора (лучший показатель сезона) и отдавал 1,5 передачи.

«Локомотив-Кубань» в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 19 побед при 10 поражениях.