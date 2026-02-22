Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стала известна новая зарплата Ливая Рэндольфа, готовящегося покинуть «Зенит»

Стала известна новая зарплата Ливая Рэндольфа, готовящегося покинуть «Зенит»
Комментарии

Защитник российского баскетбольного клуба «Зенит» Ливай Рэндольф будет получать $ 500 тыс. в случае, если перейдёт в «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль), сообщает издание Eurohoops.

Также сообщается, что контракт американца будет рассчитан до конца сезона с опцией продления на следующий. За переход «Зенит» получит компенсацию в размере $ 150 тыс.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,4 очка, а также делал 2,7 подбора, 2,1 передачи и 0,8 перехвата.

Ранее Рэндольф высказался о людях в России.

Материалы по теме
Фото
Легионер «Зенита» из США оказался поражён поведением людей в Санкт-Петербурге
Американский легионер Ливай Рэндольф покинет «Зенит» — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android