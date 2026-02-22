Стала известна новая зарплата Ливая Рэндольфа, готовящегося покинуть «Зенит»

Защитник российского баскетбольного клуба «Зенит» Ливай Рэндольф будет получать $ 500 тыс. в случае, если перейдёт в «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль), сообщает издание Eurohoops.

Также сообщается, что контракт американца будет рассчитан до конца сезона с опцией продления на следующий. За переход «Зенит» получит компенсацию в размере $ 150 тыс.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,4 очка, а также делал 2,7 подбора, 2,1 передачи и 0,8 перехвата.

Ранее Рэндольф высказался о людях в России.