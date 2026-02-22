Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баркли — о Карле-Энтони Таунсе: он не знает, как играть в баскетбол

Баркли — о Карле-Энтони Таунсе: он не знает, как играть в баскетбол
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик, американец Чарльз Баркли раскритиковал центрового «Нью-Йорк Никс» соотечественника Карла-Энтони Таунса.

«Я буду очень деликатным в выражениях. Он не знает, как играть в баскетбол. Он потрясающий снайпер ростом под 210 см. Но соперник определяет, бросать ли трёхочковый или идти в «краску». Когда напротив вас оказывается низкий парень, нет необходимости бросать трёхочковый.

Если напротив вас оказывается большой парень, вас ставят, к примеру, против Джоэла Эмбиида, то выводите его на периметр», — сказал Баркли в шоу Inside the NBA.

Сейчас читают:
«Поздравляю». Баркли заявил, что «Кливленд» — фаворит на Востоке после перехода Хардена
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android