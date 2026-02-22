Баркли — о Карле-Энтони Таунсе: он не знает, как играть в баскетбол

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик, американец Чарльз Баркли раскритиковал центрового «Нью-Йорк Никс» соотечественника Карла-Энтони Таунса.

«Я буду очень деликатным в выражениях. Он не знает, как играть в баскетбол. Он потрясающий снайпер ростом под 210 см. Но соперник определяет, бросать ли трёхочковый или идти в «краску». Когда напротив вас оказывается низкий парень, нет необходимости бросать трёхочковый.

Если напротив вас оказывается большой парень, вас ставят, к примеру, против Джоэла Эмбиида, то выводите его на периметр», — сказал Баркли в шоу Inside the NBA.