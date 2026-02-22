ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче Единой лиги
Поделиться
В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Победу со счётом 92:62 (31:19, 14:10, 23:16, 24:18) одержал ЦСКА.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
63 : 92
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 17, Мур - 12, Миллер - 8, Джонсон - 7, Квитковских - 6, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 1, Темиров, Ведищев, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Жан-Шарль - 19, Тримбл - 16, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Кливленд - 8, Ухов - 8, Руженцев - 5, Чадов - 4, Курбанов - 4, Митрович - 4, Карпенко - 3, Антонов - 3
Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Ливио Жан-Шарль, на его счету 19 очков. Ещё 16 очков набрал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В составе «Локомотива» отличился американский защитник Джеремайя Мартин, набравший 17 очков.
Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 8 марта и встретится с «Енисеем», начало – в 12:00 мск. ЦСКА 6 марта сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало матча – в 19:00 мск.
Комментарии
- 22 февраля 2026
-
15:06
-
14:27
-
13:04
-
11:46
-
11:06
-
11:00
-
10:08
-
10:00
-
08:45
-
07:30
-
06:36
-
06:30
-
04:07
-
00:11
- 21 февраля 2026
-
23:32
-
22:49
-
22:20
-
21:33
-
21:17
-
20:46
-
20:17
-
19:35
-
18:49
-
18:34
-
17:56
-
17:16
-
16:57
-
16:08
-
15:46
-
14:48
-
13:37
-
12:32
-
11:36
-
10:45
-
10:38