Баскетбол

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА, результат матча 22 февраля 2026, счет 62:92, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче Единой лиги
В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Победу со счётом 92:62 (31:19, 14:10, 23:16, 24:18) одержал ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
63 : 92
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 17, Мур - 12, Миллер - 8, Джонсон - 7, Квитковских - 6, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 1, Темиров, Ведищев, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Жан-Шарль - 19, Тримбл - 16, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Кливленд - 8, Ухов - 8, Руженцев - 5, Чадов - 4, Курбанов - 4, Митрович - 4, Карпенко - 3, Антонов - 3

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Ливио Жан-Шарль, на его счету 19 очков. Ещё 16 очков набрал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В составе «Локомотива» отличился американский защитник Джеремайя Мартин, набравший 17 очков.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 8 марта и встретится с «Енисеем», начало – в 12:00 мск. ЦСКА 6 марта сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало матча – в 19:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
