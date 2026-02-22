ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче Единой лиги

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Победу со счётом 92:62 (31:19, 14:10, 23:16, 24:18) одержал ЦСКА.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Ливио Жан-Шарль, на его счету 19 очков. Ещё 16 очков набрал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В составе «Локомотива» отличился американский защитник Джеремайя Мартин, набравший 17 очков.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 8 марта и встретится с «Енисеем», начало – в 12:00 мск. ЦСКА 6 марта сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало матча – в 19:00 мск.