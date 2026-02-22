Инсайдер: «Панатинаикос» заинтересован в Джалене Рейнольдсе

Греческий клуб «Панатинаикос» заинтересован в подписании контракта с центровым УНИКСа американцем Джаленом Рейнольдсом, сообщает обозреватель Сотирис Ветакис.

По информации инсайдера, причиной для решения могла послужить травма француза Матиаса Лессора, который уже больше года восстанавливается после перелома малоберцовой кости.

Ещё один центровой «Панатинаикоса» турок Омер Юртсевен сейчас получает меньше игрового времени и может покинуть клуб уже в конце февраля. Ставку же руководство клуба на данный момент делает на американца Ришона Холмса, в среднем набирающего в Евролиге 8,8 очка за игру.

Российские баскетболисты за рубежом