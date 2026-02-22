МБА-МАИ обыграла «Уралмаш» в матче Единой лиги
В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2025/2026 между «Уралмашем» и МБА-МАИ. Победу со счётом 84:75 (26:18, 24:20, 15:22, 19:15) одержала МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
75 : 84
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Нэльсон - 19, Нэвелс - 18, Эллис - 16, Далтон - 6, Карданахишвили - 5, Писклов - 3, Новиков - 3, Петенев - 2, Даглас - 2, Ивлев - 1, Пынько, Белянков
МБА-МАИ: Савков - 18, Зубков - 17, Зайцев - 13, Гудумак - 12, Исмаилов - 8, Платунов - 8, Барашков - 6, Балашов - 2, Комолов, Падиус, Личутин, Певнев
Самым результативным игроком в составе победителей стал российский форвард Павел Совков, на его счету 18 очков. Ещё 17 очков набрал Андрей Зубков. В составе «Уралмаша» отличился американский защитник Гарретт Нэвелс, набравший 18 очков.
Свой следующий матч «Уралмаш» проведёт 4 марта и встретится с «Самарой», начало – в 19:00 мск. МБА-МАИ 7 марта сыграет с «Пари Пармой», начало – в 14:00 мск.
