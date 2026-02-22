МБА-МАИ обыграла «Уралмаш» в матче Единой лиги

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2025/2026 между «Уралмашем» и МБА-МАИ. Победу со счётом 84:75 (26:18, 24:20, 15:22, 19:15) одержала МБА-МАИ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал российский форвард Павел Совков, на его счету 18 очков. Ещё 17 очков набрал Андрей Зубков. В составе «Уралмаша» отличился американский защитник Гарретт Нэвелс, набравший 18 очков.

Свой следующий матч «Уралмаш» проведёт 4 марта и встретится с «Самарой», начало – в 19:00 мск. МБА-МАИ 7 марта сыграет с «Пари Пармой», начало – в 14:00 мск.

