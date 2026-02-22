Скидки
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубань» в гостевом матче

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубань» в гостевом матче
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выездную победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 92:63 (31:19, 14:10, 23:16, 24:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
63 : 92
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 17, Мур - 12, Миллер - 8, Джонсон - 7, Квитковских - 6, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 1, Темиров, Ведищев, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Жан-Шарль - 19, Тримбл - 16, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Кливленд - 8, Ухов - 8, Руженцев - 5, Чадов - 4, Курбанов - 4, Митрович - 4, Карпенко - 3, Антонов - 3

«Думаю, мы сделали правильные выводы из прошлого матча. Я попросил игроков расценивать итог матча с МБА-МАИ как поражение, рад, что они меня услышали. Сегодня у нас было совершенно другое отношение к игре. Тот факт, что мы позволили «Локомотиву» набрать на своей арене всего 63 очка, говорит, как мы хороши были в обороне. А то, что мы сделали на 20 подборов больше, чем соперник, свидетельствует о нашей целеустремлённости», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

