Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом-Кубань» в гостевом матче

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выездную победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 92:63 (31:19, 14:10, 23:16, 24:18).

«Думаю, мы сделали правильные выводы из прошлого матча. Я попросил игроков расценивать итог матча с МБА-МАИ как поражение, рад, что они меня услышали. Сегодня у нас было совершенно другое отношение к игре. Тот факт, что мы позволили «Локомотиву» набрать на своей арене всего 63 очка, говорит, как мы хороши были в обороне. А то, что мы сделали на 20 подборов больше, чем соперник, свидетельствует о нашей целеустремлённости», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.