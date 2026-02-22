Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бетсити Парма — Зенит, результат матча 22 февраля 2026, счет 78:84, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» вырвал победу у «Бетсити Пармы» в гостевом матче Единой лиги
Комментарии

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой гостей паркета. Счёт матча — 78:84 (26:18, 22:24, 18:25, 12:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
78 : 84
Зенит
Санкт-Петербург
Бетсити Парма: Картер - 22, Свинин - 13, Адамс - 11, Сандерс - 11, Фирсов - 11, Шашков - 6, Егоров - 4, Ильницкий, Стафеев, Захаров
Зенит: Рэндольф - 20, Фрейзер - 18, Роберсон - 13, Мун - 11, Мартюк - 6, Узинский - 6, Жбанов - 5, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Щербенев, Емченко

Самым результативным в составе «Пармы» стал американский центровой Террелл Картер. На его счету 22 очка, девять подборов, две передачи и три перехвата. У «Зенита» таким игроком стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер. В его активе 18 очков, два подбора, три передачи и один перехват.

В следующем туре «Бетсити Парма» на своей площадке сыграет с «Енисеем». Встреча состоится 4 марта и начнётся в 17:00 мск. «Зенит» в следующем туре на выезде сыграет с УНИКСом. Матч пройдёт 7 марта. Начало — в 18:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Входим в самую острую фазу. Чего ждать от второй части сезона Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android