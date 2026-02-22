«Зенит» вырвал победу у «Бетсити Пармы» в гостевом матче Единой лиги

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой гостей паркета. Счёт матча — 78:84 (26:18, 22:24, 18:25, 12:17).

Самым результативным в составе «Пармы» стал американский центровой Террелл Картер. На его счету 22 очка, девять подборов, две передачи и три перехвата. У «Зенита» таким игроком стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер. В его активе 18 очков, два подбора, три передачи и один перехват.

В следующем туре «Бетсити Парма» на своей площадке сыграет с «Енисеем». Встреча состоится 4 марта и начнётся в 17:00 мск. «Зенит» в следующем туре на выезде сыграет с УНИКСом. Матч пройдёт 7 марта. Начало — в 18:00 мск.