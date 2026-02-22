В воскресенье, 22 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей 22 февраля:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 63:92;

«Уралмаш» — МБА-МАИ — 75:84;

«Бетсити Парма» — «Зенит» — 78:84.

Турнирную таблицу Единой лиги в настоящий момент возглавляет московский ЦСКА. На счету армейцев 26 побед при двух поражениях. Казанский УНИКС располагается на второй строчке — 25 побед при трёх поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (20 побед при девяти поражениях).