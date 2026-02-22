Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томович — о поражении «Локо» от ЦСКА: беру ответственность за случившееся на себя

Томович — о поражении «Локо» от ЦСКА: беру ответственность за случившееся на себя
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение от ЦСКА (63:92) в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Специалист отметил нервное начало и проблемы в нападении, но призвал команду не опускать голову.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
63 : 92
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Мартин - 17, Мур - 12, Миллер - 8, Джонсон - 7, Квитковских - 6, Ищенко - 6, Хантер - 6, Попов - 1, Темиров, Ведищев, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Жан-Шарль - 19, Тримбл - 16, Уэйр - 9, Астапкович - 9, Кливленд - 8, Ухов - 8, Руженцев - 5, Чадов - 4, Курбанов - 4, Митрович - 4, Карпенко - 3, Антонов - 3

«Мы начали очень нервно, не забили несколько лёгких бросков и уже в самом дебюте позволили сопернику создать двузначное преимущество. После такого обескураживающего начала нашим игрокам было сложно поверить в себя.

При этом мы заставили ЦСКА совершить 24 потери — это говорит о том, что желание и старание у нас присутствовали. Но для наших снайперов сегодня выдался очень плохой день. Так иногда бывает — когда слишком сильно хочешь забить, у тебя может перестать получаться даже то, что обычно получается. Как тренер беру ответственность за случившееся на себя. Ментально к матчам с топ-клубами надо готовиться по-другому.

Теперь надо не опускать голову, хорошо отдохнуть, перезагрузиться и продолжать упорно работать. После паузы на матчи сборных нам предстоит самая важная часть чемпионата», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.

Сейчас читают:
Чемпионский уровень. ЦСКА учинил разгром в Краснодаре — «Локо» был ошеломлён
Чемпионский уровень. ЦСКА учинил разгром в Краснодаре — «Локо» был ошеломлён
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android