Томович — о поражении «Локо» от ЦСКА: беру ответственность за случившееся на себя

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение от ЦСКА (63:92) в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Специалист отметил нервное начало и проблемы в нападении, но призвал команду не опускать голову.

«Мы начали очень нервно, не забили несколько лёгких бросков и уже в самом дебюте позволили сопернику создать двузначное преимущество. После такого обескураживающего начала нашим игрокам было сложно поверить в себя.

При этом мы заставили ЦСКА совершить 24 потери — это говорит о том, что желание и старание у нас присутствовали. Но для наших снайперов сегодня выдался очень плохой день. Так иногда бывает — когда слишком сильно хочешь забить, у тебя может перестать получаться даже то, что обычно получается. Как тренер беру ответственность за случившееся на себя. Ментально к матчам с топ-клубами надо готовиться по-другому.

Теперь надо не опускать голову, хорошо отдохнуть, перезагрузиться и продолжать упорно работать. После паузы на матчи сборных нам предстоит самая важная часть чемпионата», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.