Стив Керр — о Стефене Карри: он будет играть, как только выздоровеет

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на предложения закрыть сезон для Стефена Карри из-за проблем с коленом и позволить команде побороться за высокий выбор на драфте.

«Мы не будем делать ничего глупого, очевидно. Бережём его. Но как только он будет здоров, станет играть. Вот в чём дело. Нам есть за что бороться. Мы прямо в гуще борьбы за плей-офф. Эта травма затянулась, но это не та ситуация, когда, выпустив его сейчас, навредим ему в следующем сезоне», — сказал Керр в эфире радио 95.7 The Game.

Ранее эксперт ESPN Кендрик Перкинс предложил дать Карри отдохнуть до конца сезона, чтобы генеральный менеджер Майк Данливи-младший мог оценить остальной состав и принять решения по его усилению в межсезонье.