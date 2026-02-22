Скидки
Стив Керр — о Стефене Карри: он будет играть, как только выздоровеет

Стив Керр — о Стефене Карри: он будет играть, как только выздоровеет
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на предложения закрыть сезон для Стефена Карри из-за проблем с коленом и позволить команде побороться за высокий выбор на драфте.

«Мы не будем делать ничего глупого, очевидно. Бережём его. Но как только он будет здоров, станет играть. Вот в чём дело. Нам есть за что бороться. Мы прямо в гуще борьбы за плей-офф. Эта травма затянулась, но это не та ситуация, когда, выпустив его сейчас, навредим ему в следующем сезоне», — сказал Керр в эфире радио 95.7 The Game.

Ранее эксперт ESPN Кендрик Перкинс предложил дать Карри отдохнуть до конца сезона, чтобы генеральный менеджер Майк Данливи-младший мог оценить остальной состав и принять решения по его усилению в межсезонье.

Травма терзает Стефена Карри. Ещё одна звезда НБА останется без наград сезона
Травма терзает Стефена Карри. Ещё одна звезда НБА останется без наград сезона
