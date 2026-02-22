Скидки
Юдин — о поражении «Уралмаша» от МБА-МАИ: очень разочарован самоотдачей команды

Юдин — о поражении «Уралмаша» от МБА-МАИ: очень разочарован самоотдачей команды
Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин остался крайне недоволен игрой своей команды в домашнем матче с МБА-МАИ (75:84). Специалист отметил, что его подопечные не сделали выводов после предыдущего поражения и вновь провалились в борьбе.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
75 : 84
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Нэльсон - 19, Нэвелс - 18, Эллис - 16, Далтон - 6, Карданахишвили - 5, Писклов - 3, Новиков - 3, Петенев - 2, Даглас - 2, Ивлев - 1, Пынько, Белянков
МБА-МАИ: Савков - 18, Зубков - 17, Зайцев - 13, Гудумак - 12, Исмаилов - 8, Платунов - 8, Барашков - 6, Балашов - 2, Комолов, Падиус, Личутин, Певнев

«Поздравляю МБА-МАИ с победой. По борьбе выглядит так, что они нас превзошли. Очень разочарован тем, как мы отреагировали после неудачного матча с «Зенитом», потому что смотрели видео, разговаривали и говорили, что нам необходимо исправить. К сожалению, точно так же начали вторую игру подряд дома.

Результат результатом, но самоотдачей — тем, за что я всегда хвалил команду и чем был доволен до этих двух матчей — в последних двух домашних играх я очень сильно разочарован», — приводит слова Юдина пресс-служба лиги.

