Адам Сильвер жёстко предупредил генменеджеров команд НБА о последствиях танкинга

Комиссионер НБА Адам Сильвер провёл встречу с генеральными менеджерами лиги, на которой жёстко высказался о проблеме танкинга — намеренных поражений ради улучшения позиций на драфте. Об этом сообщает The Athletic.

На видеоконференции вице-президент НБА Эван Уош представил идеи по борьбе с танкингом, которые могут быть внедрены со следующего сезона. Генменеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс поинтересовался, не повлияют ли изменения на ближайший драфт. Уош напомнил, что речь о будущем сезоне, после чего слово взял Сильвер.

«Я просто скажу, Шон, ты можешь рассчитывать, что в следующем сезоне твоим единственным стимулом будет побеждать в матчах», — заявил комиссионер.

По словам трёх источников, знакомых с ходом беседы, тон Сильвера заметно отличался от обычного дипломатичного стиля. Один из участников назвал его больше похожим на Стерна, имея в виду предшественника Сильвера Дэвида Стерна.

Сильвер также отметил, что тренеры команд, практикующих танкинг, не хотят этого делать. Когда один из генменеджеров возразил, что его тренеры поддерживают план, комиссионер парировал: «Они говорят это вам, потому что должны. Когда мы разговариваем с тренерами, никто не хочет выходить и пытаться проигрывать».

Сильвер призвал изменить стимулы и менталитет, чтобы руководителям не приходилось прибегать к танкингу для сохранения рабочих мест. Среди предложенных мер — ограничения на защиту пиков, запрет на попадание в топ-4 драфта два года подряд, а также невозможность получить высокий выбор для команд, выходивших в финал конференции в прошлом сезоне.

Особое недовольство лиги вызывают клубы, которые обменивают игроков уровня Матча звёзд, а затем убирают их в список травмированных или снимают стартёров с игр, которые можно выиграть. «Юта Джаз» и «Индиана Пэйсерс» уже оштрафованы. В худшем случае нарушители могут лишиться драфт-пиков.