«Мемфис всегда будет моим домом». Джарен Джексон опубликовал прощальное письмо

Форвард Джарен Джексон, перешедший из «Мемфис Гриззлиз» в «Юту Джаз», опубликовал прощальное письмо для болельщиков, бывших одноклубников и города на сайте The Players‘ Tribune. Баскетболист провёл в «Мемфисе» восемь лет и был обменян незадолго до дедлайна.

«Мемфис всегда будет моим домом. Восемь лет с организацией «Гриззлиз», с этим городом, с этими болельщиками… Это было путешествие. Когда у нас всё шло, против нас ничего нельзя было сказать. Ничего. «Федэкс Форум» (спортивная арена. — Прим. «Чемпионата») просто прыгал. Если вы этого не помните, значит, вас там просто не было», — написал Джексон.

Он вспомнил, как узнал об обмене по пути на тренировку. Первым, с кем он столкнулся после новости, был Джа Морант. «Ты был профессионалом восемь лет, просто продолжай им быть», — передал слова партнёра Джексон.

Форвард поблагодарил тренеров — Джей Би Бикерстаффа, Тейлора Дженкинса, Дарко Раяковича — и всех бывших одноклубников, включая Диллона Брукса и Десмонда Бейна. Он также рассказал о связи с городом, участии в благотворительности и любви к культуре Мемфиса.

«Я не просто делал что-то для сообщества, а был его частью. Мне просто повезло, что этот город принял меня, и я хотел отвечать любовью при каждой возможности. Это не прощание — это «до свидания». Мемфис всегда будет моим домом», — заключил Джексон.