Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мемфис всегда будет моим домом». Джарен Джексон опубликовал прощальное письмо

«Мемфис всегда будет моим домом». Джарен Джексон опубликовал прощальное письмо
Комментарии

Форвард Джарен Джексон, перешедший из «Мемфис Гриззлиз» в «Юту Джаз», опубликовал прощальное письмо для болельщиков, бывших одноклубников и города на сайте The Players‘ Tribune. Баскетболист провёл в «Мемфисе» восемь лет и был обменян незадолго до дедлайна.

«Мемфис всегда будет моим домом. Восемь лет с организацией «Гриззлиз», с этим городом, с этими болельщиками… Это было путешествие. Когда у нас всё шло, против нас ничего нельзя было сказать. Ничего. «Федэкс Форум» (спортивная арена. — Прим. «Чемпионата») просто прыгал. Если вы этого не помните, значит, вас там просто не было», — написал Джексон.

Он вспомнил, как узнал об обмене по пути на тренировку. Первым, с кем он столкнулся после новости, был Джа Морант. «Ты был профессионалом восемь лет, просто продолжай им быть», — передал слова партнёра Джексон.

Форвард поблагодарил тренеров — Джей Би Бикерстаффа, Тейлора Дженкинса, Дарко Раяковича — и всех бывших одноклубников, включая Диллона Брукса и Десмонда Бейна. Он также рассказал о связи с городом, участии в благотворительности и любви к культуре Мемфиса.

«Я не просто делал что-то для сообщества, а был его частью. Мне просто повезло, что этот город принял меня, и я хотел отвечать любовью при каждой возможности. Это не прощание — это «до свидания». Мемфис всегда будет моим домом», — заключил Джексон.

Материалы по теме
НБА наказала клубы за подрыв спортивных принципов. Итог: минус $ 600 тыс.
НБА наказала клубы за подрыв спортивных принципов. Итог: минус $ 600 тыс.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android