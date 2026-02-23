Скидки
«Дайте нам играть». Алимпиевич раскритиковал судейство в финале Кубка Турции

«Дайте нам играть». Алимпиевич раскритиковал судейство в финале Кубка Турции
Комментарии

Главный тренер «Бешикташа» Душан Алимпиевич остался крайне недоволен работой арбитров в финальном матче Кубка Турции с «Фенербахче» (74:91). Встреча завершилась поражением его команды, но сербский специалист обратил внимание на огромную разницу в количестве штрафных бросков.

«Я больше не могу это принимать. Все скажут: «Но, тренер, разница была 17 очков, в чём проблема?» Но как возможно, что в первой половине мы пробили всего шесть штрафных, а во второй — восемь? У них было под 30 штрафных.

Дайте нам играть. Мне не нужно быть тренером в турецкой лиге. Я могу просто сидеть и смотреть игры», — приводит слова Алимпиевича издание BasketNews.

