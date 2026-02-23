Скидки
Баскетбол

Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ в матче с «Уралмашем»

Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ в матче с «Уралмашем»
Комментарии

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (84:75).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
75 : 84
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Нэльсон - 19, Нэвелс - 18, Эллис - 16, Далтон - 6, Карданахишвили - 5, Писклов - 3, Новиков - 3, Петенев - 2, Даглас - 2, Ивлев - 1, Пынько, Белянков
МБА-МАИ: Савков - 18, Зубков - 17, Зайцев - 13, Гудумак - 12, Исмаилов - 8, Платунов - 8, Барашков - 6, Балашов - 2, Комолов, Падиус, Личутин, Певнев

«Это очень важная игра была в плане турнирной позиции. Мы шли рядом, это можно считать как игру за две победы. Играли на выезде, здесь всегда тяжело играть. Хорошая атмосфера, полный зал, болельщики помогают гонят команду вперед.

В третьей четверти был момент, где могли упустить победу, но спасибо ребятам. Мы смогли устоять, смогли выдержать этот немного провальный отрезок – две-три минуты, где мы сами не забили и не защищались так, как должны были защищаться.

В целом все задачи на игру мы выполнили. Мы выиграли три четверти. Главное — выиграли последнюю четверть. Поэтому всех с победой», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

