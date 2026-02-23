Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ в матче с «Уралмашем»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (84:75).

«Это очень важная игра была в плане турнирной позиции. Мы шли рядом, это можно считать как игру за две победы. Играли на выезде, здесь всегда тяжело играть. Хорошая атмосфера, полный зал, болельщики помогают гонят команду вперед.

В третьей четверти был момент, где могли упустить победу, но спасибо ребятам. Мы смогли устоять, смогли выдержать этот немного провальный отрезок – две-три минуты, где мы сами не забили и не защищались так, как должны были защищаться.

В целом все задачи на игру мы выполнили. Мы выиграли три четверти. Главное — выиграли последнюю четверть. Поэтому всех с победой», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.