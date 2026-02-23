Даниил Касаткин объяснил, почему решил перейти в «Енисей»

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин, вернувшийся в Россию в январе 2026 года после освобождения из заключения во Франции, рассказал, почему решил продолжить карьеру в Красноярске. Ранее он выступал за МБА-МАИ.

— Ты довольно давно жил в Москве, ещё со времён юношеского баскетбола и после приезда из NCAA. Покинуть МБА было твоим решением? И если да, почему решился на такой дальний переезд?

— Для меня, в принципе, было непринципиально оставаться в Москве. Просто так получалось в моей профессиональной карьере, что прожил там долгое время, хотя это никогда не было каким-то суперважным моментом. Поэтому да, это было моё решение. Ну, через агента всё это происходит. Поступило предложение, обговорили, и мне это показалось наилучшим вариантом, — сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

