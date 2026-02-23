Даниил Касаткин — после тюрьмы во Франции: человек ко всему привыкает

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин поделился эмоциями от возвращения на площадку после шести месяцев вне профессионального баскетбола. Летом 2025 года он был задержан во Франции по запросу США, а в январе 2026-го вернулся в Россию и вновь вышел на паркет.

«Это была моя мечта всё это время — вернуться, играть в баскетбол, заниматься любимым делом. Поэтому эмоции, конечно, переполняли. Но человек ко всему привыкает, и сейчас уже кажется, что это рутина. Понятно, что я счастлив заниматься любимым делом, просто чуть успокоился. Но всё равно, конечно, получаю большое удовольствие от каждой игры, от возможности тренироваться каждый день.

Потому что баскетбол — это то, что я люблю, чем занимался всю жизнь, через что реализовываюсь. Поэтому, конечно, эмоции максимально позитивные, — сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».

