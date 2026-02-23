«Казалось, что руки не мои». Даниил Касаткин — после шести месяцев ареста во Франции

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин рассказал, насколько тяжело ему далось возвращение к игровым кондициям после длительного перерыва. С июня 2025 года он находился под стражей во Франции. В Россию спортсмен вернулся в январе 2026-го.

— Было ли ощущение, что немного отвык от баскетбола? Может, какие-то привычные навыки теперь даются менее уверенно?

— Конечно, не буду врать. Потому что я совершенно не трогал мяч полгода. Как бы я ни пытался поддерживать форму, у меня в жизни не было промежутка, когда я столько времени не прикасался к мячу, не бросал его в кольцо. Поэтому мне до сих пор непросто и в физическом, и в баскетбольном плане, но это всё уже детали. Уверен, что с упорной работой это вернётся, наверстается, и всё в итоге будет хорошо. Понятно, что какие-то вещи чувствуются непривычно.

Когда я в первый раз мяч взял, казалось, что руки не мои, ноги не мои. Но прошло несколько дней, и стало более привычно. И так с каждым днём — постепенно становится лучше, — сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

