Даниил Касаткин раскрыл, как тюрьма во Франции сказалась на его организме

Даниил Касаткин раскрыл, как тюрьма во Франции сказалась на его организме
Комментарии

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин рассказал, как время, проведённое в заключении во Франции, сказалось на его физической форме после возвращения в Россию. Баскетболист признался, что именно физическая пауза ощущается сильнее всего, так как специфические игровые перемещения и резкие ускорения даются сложнее после долгого перерыва.

— Тренер Арсич отмечал, что в команде с пониманием подходят к процессу твоей адаптации, так как ты приехал не в оптимальных физических кондициях. Что даётся тебе сложнее — физическая пауза или психологическая?
— Думаю, всё-таки физическая. Эта пауза даёт о себе знать. Потому что баскетбол — это игра с очень специфичными перемещениями. Нужно ускоряться на короткие отрезки, в разные стороны, с разной работой ног. И когда ты долго этого не делаешь, то, конечно, немножко заплетаются ноги — в те моменты, в которые не заплетались раньше. Поэтому именно физически сложнее. Психологически я чувствую себя в порядке. Конечно, переживал перед первой игрой. Но она закончилась, и сейчас я чувствую себя хорошо. Как уже говорил, человек привыкает ко всему. И я, в принципе, вошёл в рутину тренировок, игр, каких-то командных мероприятий, которые здесь проходят, – сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».
