Даниил Касаткин раскрыл, как тюрьма во Франции сказалась на его организме

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин рассказал, как время, проведённое в заключении во Франции, сказалось на его физической форме после возвращения в Россию. Баскетболист признался, что именно физическая пауза ощущается сильнее всего, так как специфические игровые перемещения и резкие ускорения даются сложнее после долгого перерыва.

— Тренер Арсич отмечал, что в команде с пониманием подходят к процессу твоей адаптации, так как ты приехал не в оптимальных физических кондициях. Что даётся тебе сложнее — физическая пауза или психологическая?

— Думаю, всё-таки физическая. Эта пауза даёт о себе знать. Потому что баскетбол — это игра с очень специфичными перемещениями. Нужно ускоряться на короткие отрезки, в разные стороны, с разной работой ног. И когда ты долго этого не делаешь, то, конечно, немножко заплетаются ноги — в те моменты, в которые не заплетались раньше. Поэтому именно физически сложнее. Психологически я чувствую себя в порядке. Конечно, переживал перед первой игрой. Но она закончилась, и сейчас я чувствую себя хорошо. Как уже говорил, человек привыкает ко всему. И я, в принципе, вошёл в рутину тренировок, игр, каких-то командных мероприятий, которые здесь проходят, – сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».

Арест американского баскетболиста Джареда Шоу: