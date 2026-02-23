Скидки
Даниил Касаткин: не скажу, что чувствую себя гораздо лучше

Даниил Касаткин: не скажу, что чувствую себя гораздо лучше
Новичок «Енисея» Даниил Касаткин оценил своё физическое состояние после освобождения из заключения во Франции. Игрок пропустил около шести месяцев профессиональной практики и сейчас постепенно набирает форму.

— То есть сейчас у тебя уже есть ощущение, что ты вкатываешься в ритм и начинаешь снова чувствовать игру?
— Да, но бывают взлёты и падения. Какую-то неделю хорошо чувствуешь себя, потом ноги проседают на следующий день. В общем, это непростой процесс. У меня не было полной межсезонной подготовки. Обычно я каждое лето очень упорно тренируюсь и подхожу к сезону в хороших физических кондициях. А сейчас этой возможности не было, вместо этого была такая пауза. Как бы я ни пытался компенсировать всё тренировками там, это, конечно, не то.

Не скажу, что сейчас уже возвращаюсь к своим кондициям, но чувствую себя гораздо лучше. Ноги не так сильно подкашиваются, не проваливаются. Чувствую себя намного увереннее физически, поэтому надеюсь, что в ближайшее время смогу вернуться на свой уровень игры, — сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».
