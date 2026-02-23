Скидки
Даниил Касаткин прояснил, мог ли пропустить сезон после возвращения из французской тюрьмы

Даниил Касаткин прояснил, мог ли пропустить сезон после возвращения из французской тюрьмы
Новичок «Енисея» Даниил Касаткин объяснил, почему не стал откладывать возвращение на паркет после освобождения из тюрьмы во Франции. После возвращения в Россию в январе 2026 года он практически сразу присоединился к команде, несмотря на отсутствие полноценной предсезонной подготовки.

— В целом как тебе удалось так быстро оправиться и вернуться на паркет? Наверняка была опция пропустить остаток сезона, но ты решил не затягивать.
— Мне кажется, никакой пользы бы не было от того, чтобы я пропустил остаток сезона. Я и так не играл шесть месяцев, а так бы пропустил 12. Это в два раза хуже. Понятно, что здесь бы я тренировался, набирал форму. Но мне кажется, что я могу и набирать форму, и одновременно с этим возвращаться в игровой ритм. Потому что матчи всё равно очень сильно отличаются от тренировок. Поэтому не видел смысла ждать. Я прошёл все медицинские обследования, провёл несколько тренировок, где нормально себя чувствовал в игре «5 на 5», и сказал, что в принципе готов выходить на паркет. У меня не было сомнений на этот счёт. Понимаю, что со стороны это, наверное, довольно-таки стремительно развивалось. Но у меня не было даже мыслей о том, чтобы пропускать сезон или ещё что-то. Появилась возможность играть, а я очень люблю баскетбол — поэтому сразу за неё ухватился, – сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».
