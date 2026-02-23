Скидки
Атланта Хоукс — Бруклин Нетс, результат матча 23 февраля 2026, счет 115:104, регулярный чемпионат НБА 2025-2026, Егор Дёмин

13 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от поражения «Атланте» в матче НБА
Комментарии

В ночь с 22 на 23 февраля мск на паркете арены «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Атланта Хоукс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:104.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Джонсон - 26, Александер-Уолкер - 17, Ландейл - 17, Макколлум - 16, Оконгву - 13, Кисперт - 9, Дэниэлс - 7, Рисашер - 7, Винсент - 3, Уоллес, Хилд, Ньюэлл, Гуйе
Бруклин Нетс: Портер - 18, Клэкстон - 15, Дёмин - 13, Клауни - 12, Шарп - 11, Траоре - 11, Пауэлл - 7, Мэнн - 6, Агбаджи - 6, Вульф - 5, Уилсон

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 13 очков, один подбор и четыре результативные передачи. При игровом времени 27.01 Егор реализовал 5 из 11 бросков с игры (2 из 5 трёхочковых) и один из двух штрафных, совершил один блокшот, одну потерю, а также выполнил один перехват. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-15».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Атланты» Джален Джонсон, в его активе дабл-дабл: 23 очка и 11 подборов. Также в его активе четыре ассиста. Больше всех очков в составе «Нетс» (18) набрал американский лёгкий форвард Майкл Портер.

