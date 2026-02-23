13 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от поражения «Атланте» в матче НБА

В ночь с 22 на 23 февраля мск на паркете арены «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Атланта Хоукс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 115:104.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 13 очков, один подбор и четыре результативные передачи. При игровом времени 27.01 Егор реализовал 5 из 11 бросков с игры (2 из 5 трёхочковых) и один из двух штрафных, совершил один блокшот, одну потерю, а также выполнил один перехват. Итоговый показатель «+/-» Дёмина составил «-15».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Атланты» Джален Джонсон, в его активе дабл-дабл: 23 очка и 11 подборов. Также в его активе четыре ассиста. Больше всех очков в составе «Нетс» (18) набрал американский лёгкий форвард Майкл Портер.