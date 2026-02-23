Скидки
«Я очень удивлён». Даниил Касаткин высказался о Красноярске

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин поделился впечатлениями от жизни в Красноярске. Ранее 27-летний спортсмен представлял московскую МБА-МАИ.

«Город очень классный. Я очень приятно удивлён. Никогда не жил нигде в России, кроме Москвы, и, конечно, не знал, чего ожидать. Но тут очень вкусная кухня. Гастрономическая индустрия очень развита, город входит во все топы по России, чуть ли не опережая Москву и Питер.

Когда мы прилетели, было очень холодно — почти -40 °C. Но при этом дни очень ясные, на улице нет слякоти, потому что постоянные морозы. В целом мне очень нравится. Отличный город», — сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».
