Вышедший из тюрьмы во Франции Касаткин предположил, когда наберёт оптимальную форму

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин оценил, сколько времени ему потребуется для выхода на оптимальные кондиции. После полугодовой паузы, связанной с заключением во Франции, он постепенно возвращается к привычному игровому ритму.

— По собственным ощущениям, сколько времени тебе понадобится, чтобы вернуться в оптимальные кондиции?

— Сложно это предсказать. Зависит от моего тела, от того, как оно будет реагировать на нагрузку. Скоро будет пауза в чемпионате, и я постараюсь больший упор сделать на физику.

Будет практически две недели перерыва, появится возможность больше потренироваться, загрузиться. Надеюсь, после этого вольюсь в более привычные кондиции, — сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

