Касаткин оценил шансы «Енисея» с клубами топ-4 Единой лиги в случае выхода в плей-офф

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин высказался о перспективах команды в борьбе за плей-офф Единой лиги ВТБ. Баскетболист, вернувшийся на паркет после заключения во Франции, оценил возможные матчи с клубами топ-4 чемпионата.

— В этом сезоне «Енисей» наверняка закрепится в топ-8 и попадёт в плей-офф. Как оцениваешь шансы команды на заключительном отрезке?
— В плей-офф ещё нужно попасть, это не гарантировано. Сейчас мы находимся на восьмом месте, при этом позади «Нижний», впереди МБА с «Уралмашем» — в пределах досягаемости. То есть в теории мы можем занять любое место среди этих команд. Это означает, что в плей-офф мы будем играть с кем-то из большой четвёрки. Там, конечно, будет непросто. Но у нас сейчас такой коллектив, который способен дать бой любой команде. Мы это показываем не всегда стабильно, но «Енисей» в этом сезоне ещё без меня обыгрывал и «Локомотив», и «Зенит». Так почему бы не зацепиться с лидерами? Почему на финальной стадии сезона не попробовать забраться как можно выше? Думаю, это нам по силам, – сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».
Первое интервью с Даниилом Касаткиным после возвращения в Россию
Первое интервью с Даниилом Касаткиным после возвращения в Россию

