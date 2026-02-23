«Торонто» разгромил «Милуоки» в матче НБА
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 94:122
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
94 : 122
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Портер - 21, Роллинз - 21, Томас - 15, Тёрнер - 14, Портис - 6, Симс - 4, Кузма - 3, Грин - 3, Адетокунбо - 3, Харрис - 2, Джексон - 2, Трент-мл., Дженг, Нэнс
Торонто Рэпторс: Куикли - 32, Ингрэм - 22, Мамукелашвили - 15, Шид - 12, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Барретт - 7, Пёлтль - 6, Баттл - 5, Дик - 4, Джексон-Дэвис - 2, Темпл
Самым результативным в составе «Торонто» стал Иммануэль Куикли, который записал в свой актив 31 очко.
Лучшую результативность в «Милуоки» показали Кевин Портер и Райан Роллинз, который набрали по 21 очку.
«Милуоки» прервал победную серию из трёх матчей. «Торонто» одержал четвёртую победу за последние пять игр.
В следующем матче «Милуоки» встретится с «Майами Хит», а «Торонто» сыграет «Оклахома-Сити Тандер». Оба матча пройдут 25 февраля.
