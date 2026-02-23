«Торонто» разгромил «Милуоки» в матче НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 94:122

Самым результативным в составе «Торонто» стал Иммануэль Куикли, который записал в свой актив 31 очко.

Лучшую результативность в «Милуоки» показали Кевин Портер и Райан Роллинз, который набрали по 21 очку.

«Милуоки» прервал победную серию из трёх матчей. «Торонто» одержал четвёртую победу за последние пять игр.

В следующем матче «Милуоки» встретится с «Майами Хит», а «Торонто» сыграет «Оклахома-Сити Тандер». Оба матча пройдут 25 февраля.