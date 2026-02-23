Скидки
«Это не сюрприз». Даниил Касаткин выделил 21-летнего российского игрока

«Это не сюрприз». Даниил Касаткин выделил 21-летнего российского игрока
Комментарии

Форвард «Енисея» Даниил Касаткин отметил прогресс молодых баскетболистов команды. После перехода в красноярский клуб он стал одним из самых опытных российских игроков в составе.

— В «Енисее» отлично себя показывают молодые игроки. У Егора Рыжова, например, выдался потрясающий месяц. Как ты, будучи более опытным баскетболистом, оцениваешь их перспективы?
— Да, Егор молодец, отлично играет в последнее время. Но, думаю, для людей, следящих за баскетболом, это не сюрприз, потому что он очень талантливый. Все про это давно знают, просто в «Зените» у него не было большой возможности это показать. Он очень физически одарённый игрок и показывает высокий уровень игры, поэтому для меня это не сюрприз. Уверен, что с его трудолюбием всё будет становиться только лучше и лучше. И остальные ребята, конечно, тоже молодцы, потому что действительно много талантливых молодых игроков тут собрано. В свои 27 я самый старший русский во всей команде, что довольно необычно для меня. Всё-таки в МБА всё время были игроки, которые существенно старше меня, – сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».
