Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Касаткин прояснил, как относится к выступлению Дёмина и других россиян за границей

Касаткин прояснил, как относится к выступлению Дёмина и других россиян за границей
Комментарии

Игрок «Енисея» Даниил Касаткин поделился мнением о выступлении российских баскетболистов в зарубежных лигах. По словам форварда, рост международного присутствия идёт только на пользу отечественному баскетболу, поскольку игроки получают важный опыт, который в будущем может помочь национальной команде.

— У нас довольно много молодых ребят хорошо показывают себя не только в Единой лиге, но и в престижных чемпионатах за рубежом — Дёмин, Голдин, Амосов и другие. Как считаешь, насколько это хорошо для нашего баскетбола? С одной стороны, международное присутствие, с другой — российские клубы теряют кадры.
— Ни в коем случае не думаю, что это плохо. Наоборот, это отлично, что в последнее время увеличилось присутствие российских игроков на международной арене. Конечно же, мы все следим за Егором Дёминым, радуемся его успехам. В Красноярске как раз НБА показывают утром — не так рано, как было бы в Москве, а в 9-10 часов. Поэтому мне удобнее следить, стараюсь не пропускать матчи. Когда международная арена для нас откроется, то, что наши ребята получают опыт за рубежом, пойдёт только на пользу сборной. Возможно, кто-то из них в итоге вернётся в Россию. И Алексей Швед возвращался в Россию из Америки, и другие случаи тоже были. Поэтому считаю, что это очень хорошо, – сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».
Материалы по теме
Первое интервью с Даниилом Касаткиным после возвращения в Россию
Эксклюзив
Первое интервью с Даниилом Касаткиным после возвращения в Россию

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android