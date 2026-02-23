Касаткин прояснил, как относится к выступлению Дёмина и других россиян за границей

Игрок «Енисея» Даниил Касаткин поделился мнением о выступлении российских баскетболистов в зарубежных лигах. По словам форварда, рост международного присутствия идёт только на пользу отечественному баскетболу, поскольку игроки получают важный опыт, который в будущем может помочь национальной команде.

— У нас довольно много молодых ребят хорошо показывают себя не только в Единой лиге, но и в престижных чемпионатах за рубежом — Дёмин, Голдин, Амосов и другие. Как считаешь, насколько это хорошо для нашего баскетбола? С одной стороны, международное присутствие, с другой — российские клубы теряют кадры.

— Ни в коем случае не думаю, что это плохо. Наоборот, это отлично, что в последнее время увеличилось присутствие российских игроков на международной арене. Конечно же, мы все следим за Егором Дёминым, радуемся его успехам. В Красноярске как раз НБА показывают утром — не так рано, как было бы в Москве, а в 9-10 часов. Поэтому мне удобнее следить, стараюсь не пропускать матчи. Когда международная арена для нас откроется, то, что наши ребята получают опыт за рубежом, пойдёт только на пользу сборной. Возможно, кто-то из них в итоге вернётся в Россию. И Алексей Швед возвращался в Россию из Америки, и другие случаи тоже были. Поэтому считаю, что это очень хорошо, – сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».

Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд: