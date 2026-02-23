«Денвер» проиграл «Голден Стэйт», Никола Йокич оформил трипл-дабл

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 128:117.

Лучшую результативность в «Денвере» показал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 35 очков, 20 подборов и 12 передач.

Самым результативным в составе хозяев стал Моузес Муди, который записал в свой актив 23 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Денвер» сыграет «Бостон Селтикс». Матчи пройдут 25 и 26 февраля соответственно.