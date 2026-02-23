Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт — Денвер, результат матча 23 февраля 2026, счет 128:117, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Денвер» проиграл «Голден Стэйт», Никола Йокич оформил трипл-дабл
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 128:117.

НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
128 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 23, Хорфорд - 22, Мелтон - 20, Подзиемски - 18, Сантос - 17, Пэйтон II - 15, Ричард - 11, Спенсер - 2, Пост
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Мюррэй - 21, Браун - 18, Браун - 12, Джонсон - 9, Хардуэй-младший - 8, Строутер - 6, Валанчюнас - 6, Джонс - 2, Холмс, Ннаджи, Симпсон

Лучшую результативность в «Денвере» показал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 35 очков, 20 подборов и 12 передач.

Самым результативным в составе хозяев стал Моузес Муди, который записал в свой актив 23 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Денвер» сыграет «Бостон Селтикс». Матчи пройдут 25 и 26 февраля соответственно.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android