«Денвер» проиграл «Голден Стэйт», Никола Йокич оформил трипл-дабл
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 128:117.
НБА — регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
128 : 117
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 23, Хорфорд - 22, Мелтон - 20, Подзиемски - 18, Сантос - 17, Пэйтон II - 15, Ричард - 11, Спенсер - 2, Пост
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Мюррэй - 21, Браун - 18, Браун - 12, Джонсон - 9, Хардуэй-младший - 8, Строутер - 6, Валанчюнас - 6, Джонс - 2, Холмс, Ннаджи, Симпсон
Лучшую результативность в «Денвере» показал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 35 очков, 20 подборов и 12 передач.
Самым результативным в составе хозяев стал Моузес Муди, который записал в свой актив 23 очка.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Денвер» сыграет «Бостон Селтикс». Матчи пройдут 25 и 26 февраля соответственно.
