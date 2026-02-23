Даниил Касаткин прояснил, задумывался ли во французской тюрьме уйти из баскетбола

27-летний форвард «Енисея» Даниил Касаткин рассказал, задумывался ли о завершении карьеры во время заключения во Франции, где он находился с лета 2025 года после задержания по запросу США. Баскетболист признался, что не планировал уходить из спорта, однако понимал: если бы ситуация затянулась на несколько лет, возвращение на профессиональный уровень стало бы крайне сложным.

— Не задумывался ли ты о том, чтобы вообще не возвращаться в баскетбол? Может, были сомнения насчёт продолжения карьеры.

— Таких мыслей не было, но если бы это всё затянулось на более долгий срок — год, два, три — то после такого уже намного сложнее вернуться. Поэтому я понимал, что если всё закончится в ближайшее время, то обязательно вернусь и сделаю всё возможное. Конечно, закрадывались мысли о том, что если всё затянется, то баскетбола больше не будет в моей жизни профессионально — и это, возможно, будет даже не моим выбором. Я-то всегда готов, но, если пропустить очень большой срок, становится намного сложнее физически, – сказал Касаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с форвардом «Енисея» Даниилом Касаткиным на «Чемпионате».

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд: