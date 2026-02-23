Скидки
Индиана Пэйсерс — Даллас Маверикс, результат матча 23 февраля 2026, счет 130:134, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Даллас» обыграл в гостях «Индиану», прервав серию из 10 поражений. У Сиакама — 30 очков
Комментарии

В ночь с 22 на 23 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 134:130.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 134
Даллас Маверикс
Даллас
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 30, Нембард - 22, Уокер - 18, Браун - 15, Шеппард - 13, Джексон - 11, Джонс - 10, Хафф - 9, Поттер - 2
Даллас Маверикс: Миддлтон - 25, Вашингтон - 23, Маршалл - 17, Кристи - 16, Уильямс - 15, Багли III - 12, Томпсон - 9, Гэффорд - 8, Мартин - 7, Джонс - 2, Пауэлл, Джонсон, Келли

Самым результативным игроком матча стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 30 очков, восемь подборов и три передачи. Больше всего очков (25) в составе победителей набрал американский лёгкий форвард Крис Миддлтон.

«Даллас» прервал серию из 10 поражений в НБА. «Индиана» уступила в третьем подряд матче лиги.

