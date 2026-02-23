«Даллас» обыграл в гостях «Индиану», прервав серию из 10 поражений. У Сиакама — 30 очков

В ночь с 22 на 23 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 134:130.

Самым результативным игроком матча стал камерунский тяжёлый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам, который записал в свой актив 30 очков, восемь подборов и три передачи. Больше всего очков (25) в составе победителей набрал американский лёгкий форвард Крис Миддлтон.

«Даллас» прервал серию из 10 поражений в НБА. «Индиана» уступила в третьем подряд матче лиги.