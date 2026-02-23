«Лейкерс» разгромно проиграли «Бостону», Лука Дончич набрал 25 очков

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и закончилась победой гостей со счётом 111:89.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 32 очка.

Лучшую результативность в «Лейкерс» показал Лука Дончич, набрав 25 очков. Леброн Джеймс записал в свой актив 20 очков.

«Лейкерс» потерпели первое поражение после двух побед подряд. «Бостон» продлил победную серию до трёх игр.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» встретятся с «Орландо Мэджик», а «Бостон» сыграет с «Финикс Санз». Оба матча пройдут 25 февраля.