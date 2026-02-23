Скидки
Лейкерс — Бостон, результат матча 23 февраля 2026, счет 89:111, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Лейкерс» разгромно проиграли «Бостону», Лука Дончич набрал 25 очков
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и закончилась победой гостей со счётом 111:89.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 25, Джеймс - 20, Ривз - 15, Кеннард - 9, Хатимура - 5, Эйтон - 4, Ларэвиа - 4, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Бафкин - 2, Кнехт, Клебер, Смарт
Бостон Селтикс: Браун - 32, Притчард - 30, Уайт - 12, Кета - 10, Вучевич - 9, Хозер - 7, Шейерман - 5, Гонсалес - 4, Харпер Мл. - 2, Тонже, Уолш, Бэнтон, Гарза, Уильямс

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 32 очка.

Лучшую результативность в «Лейкерс» показал Лука Дончич, набрав 25 очков. Леброн Джеймс записал в свой актив 20 очков.

«Лейкерс» потерпели первое поражение после двух побед подряд. «Бостон» продлил победную серию до трёх игр.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» встретятся с «Орландо Мэджик», а «Бостон» сыграет с «Финикс Санз». Оба матча пройдут 25 февраля.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
