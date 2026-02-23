Скидки
Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 43 000 очков в регулярных чемпионатах

Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 43 000 очков в регулярных чемпионатах
Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 89:111.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 25, Джеймс - 20, Ривз - 15, Кеннард - 9, Хатимура - 5, Эйтон - 4, Ларэвиа - 4, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Бафкин - 2, Кнехт, Клебер, Смарт
Бостон Селтикс: Браун - 32, Притчард - 30, Уайт - 12, Кета - 10, Вучевич - 9, Хозер - 7, Шейерман - 5, Гонсалес - 4, Харпер Мл. - 2, Тонже, Уолш, Бэнтон, Гарза, Уильямс

41-летний Джеймс провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 20 очков (9 из 21 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 1 из 1 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-14».

Таким образом, Леброн стал первым игроком в истории североамериканской лиги, набравшим 43 000 очков в матчах регулярного чемпионата. Сейчас на его счету 43 008 очков, а с учётом игр плей-офф — 51 297 очков.

