Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 43 000 очков в регулярных чемпионатах

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 89:111.

41-летний Джеймс провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 20 очков (9 из 21 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 1 из 1 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-14».

Таким образом, Леброн стал первым игроком в истории североамериканской лиги, набравшим 43 000 очков в матчах регулярного чемпионата. Сейчас на его счету 43 008 очков, а с учётом игр плей-офф — 51 297 очков.