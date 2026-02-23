Результаты игрового дня НБА 23 февраля

В ночь с 22 на 23 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты игрового дня НБА в ночь с 22 на 23 февраля мск:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Кливленд Кавальерс» — 121:113;

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 94:122;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 128:117;

«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 115:104;

«Индиана Пэйсерс» — «Даллас Маверикс» — 130:134;

«Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:129;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс» — 89:111;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:135;

«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 77:92;

«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 99:105;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо Мэджик» — 109:111.

