НБА — 2025/2026: результаты на 23 февраля, календарь, таблица

Результаты игрового дня НБА 23 февраля
Комментарии

В ночь с 22 на 23 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты игрового дня НБА в ночь с 22 на 23 февраля мск:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Кливленд Кавальерс» — 121:113;
«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 94:122;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 128:117;
«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 115:104;
«Индиана Пэйсерс» — «Даллас Маверикс» — 130:134;
«Вашингтон Уизардс» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:129;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс» — 89:111;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:135;
«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 77:92;
«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 99:105;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо Мэджик» — 109:111.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Главные новости дня:

Комментарии
