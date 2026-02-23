Владимир Гомельский ответил на вопрос, стоит ли ЦСКА начинать перестройку состава

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно московского ЦСКА.

– Стоит ли ЦСКА продлевать контракты ещё на сезон с Курбановым, Антоновым и Уховым или начать перестройку состава, как думаете?

– Я бы оставил это решение за тренером Пистиолисом, – написал Гомельский.

В настоящий момент армейцы занимают первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе подопечных Андреаса Пистиолиса 26 побед при двух поражениях. В следующем туре регулярного чемпионата красно-синие на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт 6 марта.

