«Зенит» объявил об уходе американца Ливая Рэндольфа

Баскетбольный клуб «Зенит» и американский защитник Ливай Рэндольф договорились о расторжении контракта. Об этом информирует пресс-служба команды.

«Спасибо за игру, Леви, Ливай, а может, просто Лев!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Американский защитник присоединился к «Зениту» летом 2025 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 20 побед и девять поражений.

Главные новости дня: