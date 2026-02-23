Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» объявил об уходе американца Ливая Рэндольфа

«Зенит» объявил об уходе американца Ливая Рэндольфа
Комментарии

Баскетбольный клуб «Зенит» и американский защитник Ливай Рэндольф договорились о расторжении контракта. Об этом информирует пресс-служба команды.

«Спасибо за игру, Леви, Ливай, а может, просто Лев!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Американский защитник присоединился к «Зениту» летом 2025 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 20 побед и девять поражений.

Материалы по теме
«Зенит» выгрыз победу у «Пармы». Последний матч перед паузой в Единой лиге удался
«Зенит» выгрыз победу у «Пармы». Последний матч перед паузой в Единой лиге удался

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android