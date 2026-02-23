Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен новый клуб Ливая Рэндольфа после ухода из «Зенита»

Стал известен новый клуб Ливая Рэндольфа после ухода из «Зенита»
Комментарии

Американский защитник Ливай Рэндольф подписал контракт с израильским клубом «Хапоэль» из Тель-Авива. Об этом информирует пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее Ливай выступал за «Зенит». К клубу из Санкт-Петербурга американский спортсмен присоединился летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

«Хапоэль» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги (16 побед и 11 поражений).

Материалы по теме
Официально
«Зенит» объявил об уходе американца Ливая Рэндольфа

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android