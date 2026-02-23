Стал известен новый клуб Ливая Рэндольфа после ухода из «Зенита»

Американский защитник Ливай Рэндольф подписал контракт с израильским клубом «Хапоэль» из Тель-Авива. Об этом информирует пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее Ливай выступал за «Зенит». К клубу из Санкт-Петербурга американский спортсмен присоединился летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

«Хапоэль» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги (16 побед и 11 поражений).

Материалы по теме Официально «Зенит» объявил об уходе американца Ливая Рэндольфа

Главные новости дня: