Евгений Пашутин назвал причину поражения «Пармы» в упорном матче с «Зенитом»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча проходила 22 февраля в Перми в напряжённой борьбе и завершилась победой гостей. Счёт матча — 84:78.

«Сегодня готовились к прессингу от соперника. Мы очень хорошо начали, двигали мяч. Создали задел 48:42 в первой половине. В третьей четверти соперник стал играть ещё агрессивнее, у нас замедлилось движение мяча, разрушились взаимодействия из-за изоляций соперника. Всё решилось в концовке, когда мы начали совершать ошибки и потери. Тем самым под давлением концовки и жёсткой защиты «Зенита» нам не удавалось доводить атаки до логической концовки, не смогли взять на себя ответственность.

Также сегодня у нас не было двух игроков, Брендан Адамс и Микаэль Хопкинс травмированы. Хочу отметить характер команды, все ребята бились, молодёжь здорово помогала. Чтобы побеждать большие клубы, как в первой половине сезона, нам нужно учиться играть под давлением. Спасибо нашим болельщикам за поддержку!» — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

