Евгений Пашутин назвал причину поражения «Пармы» в упорном матче с «Зенитом»

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча проходила 22 февраля в Перми в напряжённой борьбе и завершилась победой гостей. Счёт матча — 84:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
78 : 84
Зенит
Санкт-Петербург
Бетсити Парма: Картер - 22, Свинин - 13, Адамс - 11, Сандерс - 11, Фирсов - 11, Шашков - 6, Егоров - 4, Ильницкий, Стафеев, Захаров
Зенит: Рэндольф - 20, Фрейзер - 18, Роберсон - 13, Мун - 11, Мартюк - 6, Узинский - 6, Жбанов - 5, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Щербенев, Емченко

«Сегодня готовились к прессингу от соперника. Мы очень хорошо начали, двигали мяч. Создали задел 48:42 в первой половине. В третьей четверти соперник стал играть ещё агрессивнее, у нас замедлилось движение мяча, разрушились взаимодействия из-за изоляций соперника. Всё решилось в концовке, когда мы начали совершать ошибки и потери. Тем самым под давлением концовки и жёсткой защиты «Зенита» нам не удавалось доводить атаки до логической концовки, не смогли взять на себя ответственность.

Также сегодня у нас не было двух игроков, Брендан Адамс и Микаэль Хопкинс травмированы. Хочу отметить характер команды, все ребята бились, молодёжь здорово помогала. Чтобы побеждать большие клубы, как в первой половине сезона, нам нужно учиться играть под давлением. Спасибо нашим болельщикам за поддержку!» — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

