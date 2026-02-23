Скидки
Названа причина ухода американца Ливая Рэндольфа из «Зенита» — Israelhayom

Названа причина ухода американца Ливая Рэндольфа из «Зенита» — Israelhayom
Стала известна причина ухода американского защитника Ливая Рэндольфа из «Зенита». Как информирует Israelhayom, спортсмен сам попросил об уходе после того, как из петербургского клуба был уволен главный тренер Александр Секулич.

Новым главным тренером «Зенита» стал Деян Радоньич.

Ранее стало известно, что Рэндольф продолжит карьеру в «Хапоэле» из Тель-Авива (Израиль).

К клубу из Санкт-Петербурга американский спортсмен присоединился летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Рэндольф принял участие в 28 матчах, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 14,6 очка, а также делал 2,6 подбора, две передачи и 0,8 перехвата.

