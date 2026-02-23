Единая лига представила символическую пятёрку недели, один россиянин — в списке

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели (с 16 по 22 февраля). В список вошли один российский игрок (Никита Михайловский из «Самары») и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Джален Рейнольдс (УНИКС);

Данило Тасич («Енисей»);

Трент Фрейзер («Зенит»);

Ливио Жан-Шарль (ЦСКА);

Никита Михайловский («Самара»).

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, на счету которого 26 побед при двух поражениях. На втором месте располагается УНИКС, у которого 25 побед при трёх поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит» (20 побед и девять поражений).

