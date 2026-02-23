Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила символическую пятёрку недели, один россиянин — в списке

Единая лига представила символическую пятёрку недели, один россиянин — в списке
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели (с 16 по 22 февраля). В список вошли один российский игрок (Никита Михайловский из «Самары») и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Джален Рейнольдс (УНИКС);
Данило Тасич («Енисей»);
Трент Фрейзер («Зенит»);
Ливио Жан-Шарль (ЦСКА);
Никита Михайловский («Самара»).

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, на счету которого 26 побед при двух поражениях. На втором месте располагается УНИКС, у которого 25 побед при трёх поражениях. Топ-3 замыкает «Зенит» (20 побед и девять поражений).

Материалы по теме
Первое интервью с Даниилом Касаткиным после возвращения в Россию
Эксклюзив
Первое интервью с Даниилом Касаткиным после возвращения в Россию

Егор Дёмин и баскетболисты «Бруклина» назвали лучшую видеоигру:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android