Именитая американская баскетболистка умерла в 43 года

Двукратная чемпионка Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кара Брэкстон скончалась в возрасте 43 лет. Причина смерти на данный момент не называется.

«С глубокой скорбью мы оплакиваем уход двукратной чемпионки WNBA Кары Брэкстон. Наши мысли с её семьёй, друзьями и бывшими товарищами по команде», – говорится в заявлении лиги.

Брэкстон выступала на позиции центровой/форварда. В студенческие годы играла за команду университета Джорджии (2001–2004) и была признана новичком года конференции SEC в 2002 году. В 2005-м Брэкстон была выбрана «Детройт Шок» под седьмым номером на драфте WNBA и сразу попала в сборную всех новичков сезона. С «Детройтом» выигрывала титулы лиги в 2006 и 2008 годах. За 10 сезонов в лиге Кара в среднем набирала 7,6 очка и делала 4,7 подбора за игру.

