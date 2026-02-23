Скидки
Павел Савков — герой 18-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 18-й недели героем стал форвард МБА-МАИ Павел Савков.

По ходу сезона-2025/2026 Савков в среднем за игру набирает 10,1 очка, делает 2,8 подбора и 1,5 передачи. В наш еженедельный рейтинг Павел попал в третий раз. Причём дважды форвард МБА-МАИ становился первым в голосовании. Всего игроки московского клуба оказывались в нашем рейтинге 10 раз.

На данный момент МБА-МАИ занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги с 13 победами и 16 поражениями. Сейчас проходит новое голосование — за лучшего игрока 19-й недели чемпионата.

