«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока 19-й недели Единой лиги

«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока 19-й недели Единой лиги
Еженедельно в формате рейтинга «Чемпионат» проводит голосование, в котором определяется лучший игрок семи последних дней в Единой лиге ВТБ.

На этой неделе в голосовании принимают участие: Данило Тасич («Енисей»), Ливио Жан-Шарль (ЦСКА), Глеб Фирсов («Бетсити Парма»), Маркус Бингэм (УНИКС), Трент Фрейзер («Зенит»), Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ).

Героем прошлой недели стал форвард МБА-МАИ Павел Савков.

Чаще всего в наш рейтинг попадали игроки ЦСКА и УНИКСа (по 16 раз), следом идёт «Парма» — 13 раз, «Зенит» расположился позади — 12 раз. Игроки МБА-МАИ оказывались в нашем еженедельном голосовании 10 раз, «Енисея» — семь раз.

Голосуйте:
