«Тяжёлая, очень тяжёлая игра». Деян Радоньич — после матча «Зенита» с «Пармой»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Бетсити Парма». Встреча проходила 22 февраля в Перми в напряжённой борьбе и завершилась победой сине-бело-голубых. Счёт матча — 84:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
78 : 84
Зенит
Санкт-Петербург
Бетсити Парма: Картер - 22, Свинин - 13, Адамс - 11, Сандерс - 11, Фирсов - 11, Шашков - 6, Егоров - 4, Ильницкий, Стафеев, Захаров
Зенит: Рэндольф - 20, Фрейзер - 18, Роберсон - 13, Мун - 11, Мартюк - 6, Узинский - 6, Жбанов - 5, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Щербенев, Емченко

«Прежде всего, поздравляю своих игроков с этой победой. Это была тяжёлая, очень тяжёлая игра. При этом она хорошо закончилась. Первые 20 минут мы плохо играли в защите: 48 очков – это слишком много. Очень много ошибок, наша концентрация была недостаточной, соперник играл действительно хорошо. Мы изменили подход и добавили больше энергии во второй половине. У нас были проблемы ещё до игры из-за травм, а также по ходу матча — один игрок [Владислав Емченко] получил два технических фола, поэтому играть и выиграть этот матч было непросто. В последние несколько минут для нас было особенно важно сохранять фокус — в защите мы сработали хорошо, в нападении – тоже. В течение этого времени мы принимали правильные решения на обеих сторонах площадки, и это было очень важно для победы сегодня вечером», – приводит слова Радоньича пресс-служба «Зенита».

«Зенит» выгрыз победу у «Пармы». Последний матч перед паузой в Единой лиге удался
«Зенит» выгрыз победу у «Пармы». Последний матч перед паузой в Единой лиге удался
Евгений Пашутин назвал причину поражения «Пармы» в упорном матче с «Зенитом»

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

