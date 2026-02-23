«Тяжёлая, очень тяжёлая игра». Деян Радоньич — после матча «Зенита» с «Пармой»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Бетсити Парма». Встреча проходила 22 февраля в Перми в напряжённой борьбе и завершилась победой сине-бело-голубых. Счёт матча — 84:78.

«Прежде всего, поздравляю своих игроков с этой победой. Это была тяжёлая, очень тяжёлая игра. При этом она хорошо закончилась. Первые 20 минут мы плохо играли в защите: 48 очков – это слишком много. Очень много ошибок, наша концентрация была недостаточной, соперник играл действительно хорошо. Мы изменили подход и добавили больше энергии во второй половине. У нас были проблемы ещё до игры из-за травм, а также по ходу матча — один игрок [Владислав Емченко] получил два технических фола, поэтому играть и выиграть этот матч было непросто. В последние несколько минут для нас было особенно важно сохранять фокус — в защите мы сработали хорошо, в нападении – тоже. В течение этого времени мы принимали правильные решения на обеих сторонах площадки, и это было очень важно для победы сегодня вечером», – приводит слова Радоньича пресс-служба «Зенита».

