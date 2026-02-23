«Кроме этого, у нас всё нормально». Леброн Джеймс — о словах Джейлена Брауна про Бронни

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после разгромного поражения от «Бостон Селтикс» (89:111) ответил на вопрос о своих отношениях с форвардом соперников Джейленом Брауном. В разговоре с журналистами он с юмором напомнил об инциденте годичной давности, связанном с его сыном.

«Наши отношения довольно уважительные. Кроме того, что он говорил о Бронни в Летней лиге. Но кроме этого, у нас всё нормально. Всё будет хорошо. Но, знаете, он тогда кое-что написал в соцсетях. Всё нормально, есть и другие вещи, на которых стоит сосредоточиться», — приводит слова Джеймса издание Bola Vip.

Инцидент произошёл летом 2024 года, когда Браун раскритиковал игру Бронни Джеймса в Летней лиге, заявив, что тот не является профессиональным баскетболистом. Позже Браун объяснил свои слова заботой о молодом игроке и давлении, которое на него оказывается.