«Кроме этого, у нас всё нормально». Леброн Джеймс — о словах Джейлена Брауна про Бронни

Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после разгромного поражения от «Бостон Селтикс» (89:111) ответил на вопрос о своих отношениях с форвардом соперников Джейленом Брауном. В разговоре с журналистами он с юмором напомнил об инциденте годичной давности, связанном с его сыном.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 25, Джеймс - 20, Ривз - 15, Кеннард - 9, Хатимура - 5, Эйтон - 4, Ларэвиа - 4, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Бафкин - 2, Кнехт, Клебер, Смарт
Бостон Селтикс: Браун - 32, Притчард - 30, Уайт - 12, Кета - 10, Вучевич - 9, Хозер - 7, Шейерман - 5, Гонсалес - 4, Харпер Мл. - 2, Тонже, Уолш, Бэнтон, Гарза, Уильямс

«Наши отношения довольно уважительные. Кроме того, что он говорил о Бронни в Летней лиге. Но кроме этого, у нас всё нормально. Всё будет хорошо. Но, знаете, он тогда кое-что написал в соцсетях. Всё нормально, есть и другие вещи, на которых стоит сосредоточиться», — приводит слова Джеймса издание Bola Vip.

Инцидент произошёл летом 2024 года, когда Браун раскритиковал игру Бронни Джеймса в Летней лиге, заявив, что тот не является профессиональным баскетболистом. Позже Браун объяснил свои слова заботой о молодом игроке и давлении, которое на него оказывается.

