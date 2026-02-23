Леброн Джеймс признал Джейлена Брауна претендентом на MVP

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил игру звёздного форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна после матча между командами. Джеймс заявил, что Браун достоин звания самого ценного игрока НБА (MVP).

«Я вообще не понимаю, почему в разговорах об MVP его имя звучит не так часто. Типа никто не давал им ни шанса в начале сезона. А он выдаёт в среднем под 30 очков? Чуть меньше 30? Всё это иногда превращается в конкурс популярности, вот что я вам скажу.

Думаю, он просто использовал слова всех тех, кто говорил, что у них будет провальный сезон, как дополнительную мотивацию. Команда, которая выиграла чемпионат, по сути, полностью обновилась, и он использовал это как стимул, чтобы удержать их на плаву. Они показывают отличный баскетбол, и это заслуга его и остальных ребят. Он сделал этот следующий шаг», — приводит слова Джеймса издание ESPN.

В среднем защитник «Бостона» набирает 29,2 очка, совершает 7,0 подбора и отдаёт 4,9 передачи за матч.