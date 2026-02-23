Скидки
Леброн Джеймс признал Джейлена Брауна претендентом на MVP

Леброн Джеймс признал Джейлена Брауна претендентом на MVP
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил игру звёздного форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна после матча между командами. Джеймс заявил, что Браун достоин звания самого ценного игрока НБА (MVP).

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
89 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 25, Джеймс - 20, Ривз - 15, Кеннард - 9, Хатимура - 5, Эйтон - 4, Ларэвиа - 4, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Бафкин - 2, Кнехт, Клебер, Смарт
Бостон Селтикс: Браун - 32, Притчард - 30, Уайт - 12, Кета - 10, Вучевич - 9, Хозер - 7, Шейерман - 5, Гонсалес - 4, Харпер Мл. - 2, Тонже, Уолш, Бэнтон, Гарза, Уильямс

«Я вообще не понимаю, почему в разговорах об MVP его имя звучит не так часто. Типа никто не давал им ни шанса в начале сезона. А он выдаёт в среднем под 30 очков? Чуть меньше 30? Всё это иногда превращается в конкурс популярности, вот что я вам скажу.

Думаю, он просто использовал слова всех тех, кто говорил, что у них будет провальный сезон, как дополнительную мотивацию. Команда, которая выиграла чемпионат, по сути, полностью обновилась, и он использовал это как стимул, чтобы удержать их на плаву. Они показывают отличный баскетбол, и это заслуга его и остальных ребят. Он сделал этот следующий шаг», — приводит слова Джеймса издание ESPN.

В среднем защитник «Бостона» набирает 29,2 очка, совершает 7,0 подбора и отдаёт 4,9 передачи за матч.

«Кроме этого, у нас всё нормально». Леброн Джеймс — о словах Джейлена Брауна про Бронни
